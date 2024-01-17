Милонов предложил штрафовать за развод на 100 тысяч рублей

В России растет количество разводов. Остановить эту тенденцию могли бы штрафы за расторжение брака, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Такую идею он озвучил на заседании Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства 17 января, где обсудили законопроект ЛДПР о единовременной выплате молодым супругам при регистрации брака.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект от фракции ЛДПР, согласно которому молодожены, вступающие в первый брак в возрасте до 35 лет, являющиеся гражданами России и проживающие на территории РФ, могли претендовать на единовременную выплату от государства в сумме 10 тысяч рублей.

На документ уже поступил отрицательный отзыв кабмина, не поддержали его и в Совете Федерации. Главная претензия — новая мера поддержки обернется дополнительными расходами для госказны, при этом она не гарантирует роста количества браков в стране.

Кроме того, как отметили участники заседания, новая выплата не соответствует главному принципу соцполитики в стране — адресной поддержки граждан. Также депутаты отметили, что меры поддержки супругов уже есть в отдельных регионах, они направлены на поощрение продолжительных браков, например, в некоторых субъектах дают премию на золотую свадьбу.

В итоге профильный комитет Госдумы законопроект также не поддержал. Как отметил зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, проблема не в том, что заключается мало браков, а в том, что многие пары распадаются: «Поэтому предлагаю при расторжении брака штрафовать на 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы».