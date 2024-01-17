В России заявили о готовности выпускать стоячие вагоны метро

Крупнейший российский производитель рельсового транспорта «Трансмашхолдинг» (ТМХ) мог бы выпускать стоячие вагоны метро, если бы поступил такой заказ. О готовности предприятия заявила гендиректор «ТМХ Городской транспорт» Дарья Марку, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

По ее словам, для производства таких вагонов должны предшествовать нормативная база и регламентирующие документы, в том числе правила ГОСТ, санитарные правила, технический регламент Таможенного союза. При этом необходимо думать о комфорте пассажиров, поэтому разработка и выпуск вагона без сидений потребовало бы длительной подготовки.

Поводом для вопроса стал эксперимент в Сеуле, где началось тестирование стоячих вагонов метро. С 10 января их выводят на четвертую линию утром. Предполагается, что загруженность ветки в эти часы удастся снизить на 40 процентов.