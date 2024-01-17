Петербуржцы смогут окунуться в 22 безопасные купели на Крещение

Православные христиане отпразднуют Крещение Господня. Для безопасности горожан оборудуют 22 безопасные купели. Петербуржцев просят не употреблять алкоголь, не окунаться в плохом самочувствии, выполнять рекомендации спасателей и погружаться в прорубь только в специально оборудованных местах.

© пресс-служба комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Комитет по вопросам законности и правопорядка опубликовал полный список адресов купелей в 2024 году, напомнили в телеграм-канале «Начальник транспортного цеха». Наземный транспорт продолжит работу в стандартном режиме по расписанию будних дней. Все графики и маршруты транспорта Петербурга опубликованы портале общественного транспорта.

Уточняется, что ради своей безопасности в Крещение нужно выбирать специально оборудованные купели, где также дежурить будут сотрудники МЧС и медики. Также нельзя погружаться в плохом самочувствии или состоянии алкогольного употребления. Также советуют сделать разминку перед погружением.