СМИ: в России серьезно выросла заболеваемость коклюшем

По информации газеты, за весь 2022 год было зафиксировано 3,1 тысячи случаев, а за десять месяцев 2023 года - 27,8 тысячи. По результатам опроса профессионального сервиса «Справочник врача», 24,5% опрошенных назвали напряженной обстановку с коклюшем в своем регионе, 40% респондентов заявили об отсутствии пациентов с коклюшем.