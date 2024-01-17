Россияне теряют интерес к новостям и политике

Россияне начали терять интерес к новостям и социально-политическим передачам на ТВ. При этом популярность развлекательных, музыкальных, познавательных передач и сериалов растёт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope.

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Вклад новостных программ в структуру телепросмотра по итогам года снизился на 0,6 процентного пункта (п. п.), до 14,2%, после роста в 2022 году. Социально-политические передачи также сократили показатель (-1,8 п. п., до 13,5%). Теряют популярность кинофильмы и документальные фильмы. В прошлом году россияне стали реже смотреть спортивные передачи, мультфильмы и детские телепрограммы.

При этом рост интереса можно увидеть только к трем жанрам: познавательным (на 0,4 п. п., до 2,7%), развлекательным и музыкальным (на 3,2 п. п., до 19,3%) программам, а также телесериалам. Вклад последних в структуру телепросмотра вырос с 24,4% в 2022 году до 26,3%.