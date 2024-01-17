В Якутии участнику СВО помогли открыть собственный планетарий

Сотрудники филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" в Якутии по Нерюнгринскому району помогли мужчине, отслужившему по контракту в зоне специальной военной операции, открыть планетарий, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

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После службы якутянин вернулся в Нерюнгри и обратился за помощью в фонд. Социальный координатор филиала Наталия Землянская, поговорив с ним, узнала, что он хочет начать свое дело. Она помогла ветерану оформить социальный контракт, по которому мужчина приобрел мобильный планетарий.

Планетарий успешно работает в Нерюнгринском районе с осени. Там проводятся различные мероприятия для детей. Аттракцион пользуется большим спросом.