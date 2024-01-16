Попова: выросло число случаев одновременного вирусного и бактериального заражения

Врачи все чаще выявляют у пациентов одновременно и вирусную, и бактериальную инфекцию, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Попова сообщила о ситуации в стране в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Случаи, когда выявляются и вирусы, и бактерии, — вот это, к сожалению, все чаще и чаще встречается», — подчеркнула глава ведомства.

Попова отметила, что все «пневмонии, которые тоже имеют место быть, вызваны бактериями». Она добавила, что вирусные пневмонии у пациентов стали регистрироваться реже.