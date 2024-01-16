Россиянка выставила на продажу кота-романтика за миллиард рублей

Женщина из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) решила продать кота за миллиард рублей. Об этом сообщает URA.NEWS.

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Жительница поселка Снежный выставила на продажу кота за миллиард рублей. В объявлении хозяйка называет питомцем романтиком.

«Кот-романтик. Порода: шотландская», — написано в объявлении на сайте «Авито». Вислоухий кот имеет дымчато-серый окрас с узором в виде полосок. Объявление остается актуальным, причина продажи не уточняется.

В 2021 году житель Сургута пытался продать своего кота за такую же цену. Тогда продавец по имени Марат написал, что животное «рвет обои, ходит в ванну вместо лотка, в четыре утра будит, постоянно орет и требует ласки». По его словам, желающие купить питомца, предлагали ему 10 миллионов рублей, но он отказался от сделки.