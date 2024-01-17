Путин предложил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве могут продлить на лето. С таким предложением выступил Владимир Путин на встрече главами муниципальных образований субъектов.

Президент посещал выставку на ВДНХ два раза. Во время второго визита главе страны показали стенды Санкт-Петербурга, на котором проходила транспортная неделя, организованная комитетом по транспорту, напомнил «Патрульный Петербурга». Промышленный и туристический потенциал культурной столицы продемонстрировали в мультимедийном формате. Кроме того, был представлен макет транспортной системы мегаполиса с движущимися моделями современного общественного транспорта. Стенд города также посетили вице-губернатор Кирилл Поляков и глава московского Дептранса Максим Ликсутов.