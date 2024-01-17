Путин предложил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Президент предложил продлить на лето выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве могут продлить на лето. С таким предложением выступил Владимир Путин на встрече главами муниципальных образований субъектов.
Президент посещал выставку на ВДНХ два раза. Во время второго визита главе страны показали стенды Санкт-Петербурга, на котором проходила транспортная неделя, организованная комитетом по транспорту, напомнил «Патрульный Петербурга». Промышленный и туристический потенциал культурной столицы продемонстрировали в мультимедийном формате. Кроме того, был представлен макет транспортной системы мегаполиса с движущимися моделями современного общественного транспорта. Стенд города также посетили вице-губернатор Кирилл Поляков и глава московского Дептранса Максим Ликсутов.
Экспозиция получила популярность и среди остальных гостей Международной выставки-форума «Россия». Им также понравился интерактивный макет с главными достопримечательностями Петербурга. Посетители могли самостоятельно запустить работу мини-моделей общественного транспорта, поучаствовать в викторинах, конкурсах, мастер-классах.
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