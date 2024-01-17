В комплексе "Херсонес Таврический" завершается строительство Музея Крыма
В Севастополе в культурно-туристическом кластере "Херсонес Таврический" завершается строительство музея Крыма. В здании музея - четыре этажа общей площадью 12 000 кв.м на которых расположатся восемь экспозиционных пространств, в том числе панорамный кинотеатр, иммерсионный зал 5D-экинотеатра и медиазал с доступом к исторической информации.
Над созданием Музея Крыма трудятся 110 специалистов Военно-строительного комплекса МО РФ (ВСК). Полностью закончены фасадные работы и устройство инженерных сетей, ведется отделка, сообщает РГ.
Полностью работу над комплексом "Херсонес Таврический" военные строители планируют закончить в 2024 году. Разработкой проекта занимались Сретенские архитектурные мастерские, среди завершенных работ мастерских - Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, Музей Гаража особого назначения, храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на Лубянке.
План кластера "Херсонес Таврический"