В комплексе "Херсонес Таврический" завершается строительство Музея Крыма

В Севастополе в культурно-туристическом кластере "Херсонес Таврический" завершается строительство музея Крыма. В здании музея - четыре этажа общей площадью 12 000 кв.м на которых расположатся восемь экспозиционных пространств, в том числе панорамный кинотеатр, иммерсионный зал 5D-экинотеатра и медиазал с доступом к исторической информации.