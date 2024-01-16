Крым продолжит национализацию активов олигархов из Украины

Власти Крыма продолжат процесс национализации имущества украинских олигархов в 2024 году. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает «Прайм».

По его словам, в настоящий момент в Крыму работает антитеррористическая комиссия, деятельность которой закрыта. При этом Константинов считает, что в 2024 году она примет новые решения по национализации активов украинских олигархов.