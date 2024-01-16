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Крым продолжит национализацию активов олигархов из Украины

Власти Крыма продолжат процесс национализации имущества украинских олигархов в 2024 году. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает «Прайм».

Крым продолжит национализацию активов олигархов из Украины
© РИА Новости

По его словам, в настоящий момент в Крыму работает антитеррористическая комиссия, деятельность которой закрыта. При этом Константинов считает, что в 2024 году она примет новые решения по национализации активов украинских олигархов.

Также он отметил, что данная мера себя оправдала, поскольку позволила «очистить» полуостров от экономического присутствия.

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