Прооперированному тигренку из Хабаровского края дали имя
Тигренок из Хабаровского края получил имя Бархат путем онлайн-голосования, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Из пяти вариантов наибольшее количество голосов (38%) набрала кличка Бархат, Амур собрал 21%, Ерофей — 19%, а четвертое и пятое места с результатом в 11% разделили имена Арсений и Василий.
«Теперь у этого почти полугодовалого тигренка есть имя. Завершилось голосование: большинство выбрало Бархат... В дикой природе Бархат уже не сможет существовать. Поэтому тигр будет передан в один из зоосадов», — написал политик.
Маленький хищник был впервые замечен в конце ноября автомобилистами на трассе в окрестностях села Вознесенское Амурского района, сообщает РИА Новости. При обследовании у животного обнаружились травмы лап и обморожение. Избавиться от стресса и пройти лечение тигренку помогли ветеринары из ветлечебниц Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.