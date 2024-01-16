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Экс-глава Российского Красного Креста найдена мертвой в Москве

Бывший председатель Российского Красного Креста (РКК) Раиса Лукутцова найдена мертвой в своей квартире в Москве. ТАСС

По предварительной информации, смерть 74-летней Лукутцовой не носит криминальный характер. Согласно данным журналистов, она боролась с тяжелой болезнью. News.ru

Пост главы благотворительной организации Лукутцова занимала с 2006 года, а покинула его в 2021 году. В 2022 году ее обвинили в мошенничестве. Женщина попыталась незаконно продать санаторий. В качестве наказания ей назначили четыре года условно. ФедералПресс

Экс-глава Российского Красного Креста найдена мертвой в Москве
© ТАСС
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