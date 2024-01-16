Экс-глава Российского Красного Креста найдена мертвой в Москве

Пост главы благотворительной организации Лукутцова занимала с 2006 года, а покинула его в 2021 году. В 2022 году ее обвинили в мошенничестве. Женщина попыталась незаконно продать санаторий. В качестве наказания ей назначили четыре года условно. ФедералПресс