Экс-глава Российского Красного Креста найдена мертвой в Москве

Бывший председатель Российского Красного Креста (РКК) Раиса Лукутцова найдена мертвой в своей квартире в Москве. ТАСС
По предварительной информации, смерть 74-летней Лукутцовой не носит криминальный характер. Согласно данным журналистов, она боролась с тяжелой болезнью. News.ru
Пост главы благотворительной организации Лукутцова занимала с 2006 года, а покинула его в 2021 году. В 2022 году ее обвинили в мошенничестве. Женщина попыталась незаконно продать санаторий. В качестве наказания ей назначили четыре года условно. ФедералПресс