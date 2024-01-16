Большинство россиян поддержало приостановку продажи книг Акунина*

Решение российских издательств о приостановке печати произведений писателя Бориса Акунина* поддержали 69 процентов россиян. Они также согласны с отказом книжных магазинов продавать его работы. Об этом свидетельствую результаты опроса ВЦИОМ.

Участие в опросе приняли 1600 человек в возрасте от 18 лет. С произведениями писателя оказались знакомы 46 процентов респондентов. Из них 58 процентов опрошенных отметили, что интересуются творчеством Акунина*.

23 процента россиян читали книги этого писателя, столько же смотрели фильмы, снятые по мотивам его произведений. В то же время большинство опрошенных оказались незнакомы с работами Акунина*. Пять процентов затруднились с ответом, еще четыре — дали иной комментарий.

С отказом издательств печатать произведения писателя согласились 69 процентов россиян. Еще 11 процентов респондентов считают такое решение скорее неправильным, абсолютно же его не поддержали восемь процентов опрошенных.

О том, что Акунин* выступил в поддержку Украины знала треть знакомых с творчеством автора опрошенных (36 процентов), еще 26 процентов слышали об этом. Ничего не знают о высказываниях писателя 40 процентов респондентов, говорится на сайте ВЦИОМ.

12 января писателя Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом Борис Акунин, признали иностранным агентом. Ранее он был также признан в России террористом и экстремистом.

Спустя некоторое врем издательство АСТ сообщило о приостановке выпуска и продажи книг писателей Бориса Акунина.