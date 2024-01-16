Экс-глава Российского Красного Креста найдена мертвой в Москве

Бывший председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова скончалась в Москве, сообщает MK.RU. По его информации, тело женщины нашли в квартире на Новочеремушкинской улице.

Как передает издание, по предварительной информации, смерть 74-летней Лукутцовой не носит криминальный характер. Согласно данным журналистов, она боролась с тяжелой болезнью.

Лукутцова занимала пост председателя Российского Красного Креста с 2006 года. В начале 2021 года она стала фигурантом проверки Следственного комитета. После отставки в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество: Лукутцову обвинили в попытке продажи подмосковного санатория «Дружба» по заниженной цене. Гагаринский суд Москвы приговорил ее к четырем годам условного срока.