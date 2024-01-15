Калининградского кота Сергея номинировали на премию «Лохматый оскар»

Кота Сергея, которого "уволили" из продуктового магазина в Зеленоградске под Калининградом по предписанию Роспотребнадзора, номинировали на международную премию "Мой ласковый и нужный зверь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премии.

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На эту премию номинируют животных, которые совершили важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в интернете и средствах массовой информации в 2023 году. Их определяет оргкомитет при мониторинге поступивших заявок. Кот Сергей прославился на всю страну, поэтому его включили в список номинантов.

"У нас 24 номинанта среди животных, заявки принимались с мая. Сегодня последний день приема заявок", - сказал представитель пресс-службы.

Сергей "проработал" в магазине "Ю-маркет экспресс" на Курортном проспекте Зеленоградска более двух лет. Рабочим местом кота была оборудованная лежанка. Сергей был популярен среди туристов.