Отпевание Юрия Соломина началось в храме Христа Спасителя

В московском храме Христа Спасителя началось отпевание скончавшегося 11 января художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Народный артист СССР скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Прощание с Юрием Соломиным проходилось на исторической сцене Малого театра. После отпевания в храме худрука Малого театра похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, что Юрий Соломин был руководителем театра с 1988 года. Он много играл на сцене, в числе его ярких ролей – Хлестаков в гоголевском «Ревизоре», Федя Протасов в «Живом трупе» Льва Толстого, Войницкий в «Дяде Ване» Антона Чехова.