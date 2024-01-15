$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Отпевание Юрия Соломина началось в храме Христа Спасителя

В московском храме Христа Спасителя началось отпевание скончавшегося 11 января художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Народный артист СССР скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отпевание Юрия Соломина началось в храме Христа Спасителя
© ТАСС

Прощание с Юрием Соломиным проходилось на исторической сцене Малого театра. После отпевания в храме худрука Малого театра похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, что Юрий Соломин был руководителем театра с 1988 года. Он много играл на сцене, в числе его ярких ролей – Хлестаков в гоголевском «Ревизоре», Федя Протасов в «Живом трупе» Льва Толстого, Войницкий в «Дяде Ване» Антона Чехова.

Общество
Андрей Житинкин
Станислав Любшин
Михаил Мишустин
Всеволод Шиловский
Ольга Любимова
Сергей Гармаш
Владимир Мединский
Юрий Соломин
Александр Бастрыкин
Иисус Христос
Владимир Путин
Минкультуры России
Следственный комитет
Российское военно-историческое общество
1