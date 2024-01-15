Москвич призвал проверить YouTube-сериал с поющими в унитазе головами

Полиция по просьбе жителя Москвы проверит YouTube-сериал Skibidi Toilet, который изображает поющие человеческие головы в унитазах. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

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«Поступило обращение от жителя Москвы о необходимости блокировки в сети Интернет видеоматериалов в виде коротких фильмов Skibidi Toilet, который пагубно влияет на детей. После обращения полиция начала проверку и назначила сотрудника, который соберет материалы по заявлению», — рассказал собеседник агентства.

Веб-сериал Skibidi Toilet выходит на YouTube-канале DaFuq?! Boom! с февраля 2023 года, его создателем является студент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Андрей Герасимов. Изначально россиянин в шутку создал видеоролик с говорящей головой в унитазе. После того, как он набрал большое количество просмотров, преимущественно среди детей, Герасимов решил сделать на его основе мини-сериал.