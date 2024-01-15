Новый «вирус Х» будет страшнее ковида в 20 раз: что это такое?

Уже 17 января вся планета должна замереть от ужаса, поскольку в этот день глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус должен выступить на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе со специальным докладом об ожидаемой новой страшной пандемии — «пандемии Х», — которая может оказаться в двадцать раз смертоноснее, чем СОVID-19.

Впрочем, самое примечательное в ожидаемой страшилке заключается в том, что никто толком не способен сообщить подробностей грядущей суперпандемии. И все прогнозы существуют то ли на уровне исключительно врачебной интуиции, то ли предвкушения грандиозной коммерческой выгоды. Известно, что пандемия — это миллиардные заказы на вакцины и медицинское оборудование.

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Сигнал для большой фармы

Удивительным образом «предвкушение» новой пандемии совпадает с информацией, что на складах осталось неиспользованных антиковидных вакцин на миллиарды долларов. Вряд ли их можно будет применять против ожидаемого нового злосчастного вируса-убийцы. Но убытки все равно необходимо покрывать.

А нагнетаемая новая угроза человечеству сулит небывалые вливания в глобальную фармакологическую индустрию. А поскольку смертельного вируса еще вроде бы не выявлено, то целесообразно расширить фонды исследований, вложить средства, включая государственные, в разного рода профилактические мероприятия и производство препаратов для укрепления общего иммунитета.

Нельзя же перед лицом почти объявленной угрозы сидеть сложа руки, история человечества не простит. Словом, если обычно мировые финансовые воротилы собираются в Давосе для того, чтобы, помимо виртуальных политических рассуждений, определить наиболее перспективные направления инвестирования, то на этот раз им заранее четко укажут направление — подготовка к «пандемии Х».

Тут, впрочем, не избежать неудобных вопросов и очевидных подозрений. Мы же помним, как во время наступления СОVID-19 звучали взаимные обвинения крупнейших держав. США обвиняли китайцев в том, что вирусы-убийцы случайно вырвались из закрытой военно-медицинской лаборатории в провинции Ухань. А потому Дональд Трамп даже обещал через судебные инстанции взыскать с Китая все понесенные убытки.

В свою очередь китайцы, да и Россия, намекали на таинственные исследования, что ведутся в американских лабораториях по всему миру. И которые специально вынесены за пределы самих США. Дескать, подозрительно, что вирус так быстро распространился по всему миру.

Потому-то на фоне страшилок о грядущей непонятной пандемии вполне могут возникнуть аналогичные вопросы. Мол, не в секретных ли лабораториях родился очередной искусственный вирус, который то ли уже вырвался на свободу, то ли велика вероятность, что такая катастрофа случится. Гибридное противостояние идет и на поле современной фармакологии.

Ключ к мировому господству

После урона от СОVID-19 мировая экономика только начинает восстанавливаться. И угроза нового наката небывалой пандемии будет воспринята вполне серьезно. И конечно, мир несправедлив не только в плане распределения богатств, но и научного потенциала. А значит, противостоять нагнетаемой всемирной хвори смогут фирмы ограниченного числа стран.

Следовательно, остальные обречены на то, чтобы ждать своей очереди в получении вакцины и иных средств противостояния «пандемии Х». Как это уже было несколько лет назад, когда партии вакцины и даже медицинских масок просто перехватывались конкурировавшими странами друг у друга.

Вот и на этот раз все нагнетаемые страхи могут расцениваться как намеки на то, что не надо ссориться с ведущими фармстранами. А в своем большинстве это опять-таки государства коллективного Запада, привыкшие во всем устанавливать свои правила.