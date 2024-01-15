Свыше 27 тысяч человек подписали петицию за освобождение начальника котельной в Климовске

Более 27 тысяч человек подписали петицию с просьбой освободить начальника арестованного начальника котельной в Подольске Александра Чикова. Соответствующая петиция была опубликована на сайте change.org.

В петиции, которую создали родственники Чикова, говорится, что мужчина работал на котельной 13 лет и "все это время звонил во все колокола о том, что котельная не исправна".

"Но эти колокола никто не слышал", - сказано в тексте.

В петиции также указывается, что до начала отопительного сезона (летом прошлого года) Чиков направлял своему руководству письма о неисправности оборудования. Из-за ее наличия "он не подписал акт о вводе котельной в эксплуатацию". До этого гражданская супруга Александра Чикова Галина Мухина заявила, что он в течение нескольких лет сообщал руководству о ее неисправности и пытался устранить поломки.