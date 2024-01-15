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Свыше 27 тысяч человек подписали петицию за освобождение начальника котельной в Климовске

Более 27 тысяч человек подписали петицию с просьбой освободить начальника арестованного начальника котельной в Подольске Александра Чикова. Соответствующая петиция была опубликована на сайте change.org.

Свыше 27 тысяч человек подписали петицию за освобождение начальника котельной в Климовске
© Газета.Ru

В петиции, которую создали родственники Чикова, говорится, что мужчина работал на котельной 13 лет и "все это время звонил во все колокола о том, что котельная не исправна".

"Но эти колокола никто не слышал", - сказано в тексте.

В петиции также указывается, что до начала отопительного сезона (летом прошлого года) Чиков направлял своему руководству письма о неисправности оборудования. Из-за ее наличия "он не подписал акт о вводе котельной в эксплуатацию". До этого гражданская супруга Александра Чикова Галина Мухина заявила, что он в течение нескольких лет сообщал руководству о ее неисправности и пытался устранить поломки.

10 января суд арестовал начальника котельной Климовского специализированного патронного завода Александра Чикова. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В соответствии с пунктом "а" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.

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