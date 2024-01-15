Милонов предложил запретить проведение вазэктомии в России

«К примеру, в нашей стране сохраняется медицинская услуга по добровольной стерилизации мужчин и женщин. Безусловно, доступ к ней несколько ограничен, однако нельзя сказать, что он полностью закрыт для тех, кто не имеет твёрдых медицинских показаний к такой операции», — заявил парламентарий.