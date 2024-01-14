Ушла из жизни актриса Яна Главачова

Не стало Яны Главачовой, актрисы театра, кино и ТВ, педагога. Артистка скончалась 13 января в возрасте 85 лет.

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Главачова родилась в 1938 году в Праге в семье актрисы Даниэлы Главачовой. В 1960-м окончила театральный факультет столичной Академии музыкальных искусств. На сцене дебютировала в Театре Йозефа Тыла в Пльзене. Служила в пражском Национальном театре и в Театре на Виноградах - также в Праге.

На экране - с 1959 года, в портфолио - не менее 170 фильмов и сериалов: "Где чёрту не под силу" (Мефистофела, главная женская роль), "Всюду живут люди", "Ночной гость", "Флориан", "Школа грешников", "Кого-то я застрелил", "Секрет великого рассказчика", "Александр Дюма-старший" (княгиня Нарышкина), "Третий принц" - многие ленты с участием Главачовой шли в советском прокате.

Была замужем за актером Иржи Михни, после - за Людеком Мунзаром, их дочь Барбара также стала актрисой.