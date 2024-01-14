Каскадер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет

Не стало Александра Захаренкова, российского каскадера и актера эпизодических ролей.

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На счету Захаренкова - порядка 25 проектов, с момента дебюта во второй половине нулевых.

В списке - "Боец. Рождение легенды", "Господа офицеры: Спасти императора", "Марго. Огненный крест", "Ненависть", "Псевдоним "Албанец", "Котовский", "Геймеры", "Фантом", "СОБР", российско-сербский "Балканский рубеж", другие.

Одной из последних работ артиста стало российско-китайское фэнтези с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером "Тайна печати дракона".