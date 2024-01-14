Кинокритик Долин* закрыл последний бизнес в России

Кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) закрыл последний бизнес в России через почти два года после отъезда из страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что журналист решил ликвидировать ИП, с помощью которого делал видео- и аудиоконтент. Существовавшее с 2019 года предприятие занималось монтажом роликов и организацией трансляций на радио.

Министерство юстиции России включило Долина в реестр иноагентов в октябре 2022-го. Кинокритик покинул Россию в марте того же года.