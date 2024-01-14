Брак без паспорта впервые зарегистрировали в РФ. Во время свадебной церемонии использовались биометрические данные, которые подтвердили личности жениха и невесты. Свой союз с помощью новых технологий и планшета скрепили молодые учителя из Воронежской области Роман и Дарья Бабаевы, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ).