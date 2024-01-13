Эдгар Запашный рассказал о своей связи с Путиным

Народный артист Российской Федерации и представитель династии дрессировщиков Эдгар Запашный рассказал, что он вместе со своим братом Аскольдом готовы стать доверенными лицами президента России Владимира Путина. Об этом знаменитость написала в своем микроблоге.

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— Звонили из администрации президента: мы с братом подтвердили свою готовность стать доверенными лицами кандидата в президенты России Владимира Владимировича Путина, — написал Эдгар Запашный в своем Telegram-канале.

25 декабря музыкант Ярослав Дронов, более известный под творческим псевдонимом SHAMAN, рассказал, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина.

2 января российский певец и бизнесмен Тимати поддержал решение действующего президента РФ Владимира Путина о выдвижении на выборы в 2024 году.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2024 года. На следующий день первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил о начале формирования необходимой по закону группы избирателей.