В Дагестане ветерану подарили 100 миллионов рублей на столетний юбилей

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил ветерана Ибрагима-Паша Садыкова со столетием и сообщил, что сенатор Сулейман Керимов подарил ему и его семье 100 миллионов рублей.

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Столетний ветеран - фронтовик. Ветеран похвастался, что нашел молодую невесту, которую теперь сможет обеспечить и не одну. У фронтовика уже семь внуков, 19 правнуков и уже больше 10 праправнуков.

Односельчане ветерана рассказывают, что семья Садыковых славится долголетием - его предки жили до 110 и даже 113 лет.

Также они сообщили прессе, что хоть ветеран и плохо слышит, но с удовольствием гуляет, может выпить "рог вина" (что и делает временами), а также строго следит за укладом в семье.