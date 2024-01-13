В Минобрнауки высказались о повышении цен на обучение в госвузах

Централизованного повышения цен для обучающихся на коммерческой основе в государственных вузах России не планируется, сообщили ТАСС в Минобрнауки. При этом в ведомстве отметили, что некоторые высшие учебные заведения все же могут скорректировать стоимость обучения в пределах инфляции.

© News.ru

В отношении студентов вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет. Но мы допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции, — заявили в пресс-службе министерства.

Ранее президент Ассоциации негосударственных вузов РФ Владимир Зернов сообщил, что стоимость платного высшего образования в стране в 2024–2025 годах может увеличиться на 10–12% из-за роста затрат на оборудование и программное обеспечение. По его словам, подорожание прежде всего коснется частных учреждений.