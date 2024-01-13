Александринский театр отменил спектакли по пьесе иноагента Акунина*

Александринский театр отменил показы спектакля «Один восемь восемь один» по пьесе Бориса Акунина*, включенного в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на странице театра в соцсетях.

В комментариях пользователи спросили, отменен ли спектакль.

«Все верно. Ближайшие показы спектакля отменены. Все средства за купленные билеты будут возвращены», — последовал ответ от представителей театра.

За электронные билеты средства должны вернуться автоматически, в течение 3-5 рабочих дней. За билеты, купленные в кассе театра, деньги возвращаются там же.

Показы спектакля «Один восемь восемь один» ранее планировались 12, 13 и 14 января.

Накануне Минюст РФ признал Акунина* (Григория Чхартишвили*) иноагентом за распространение недостоверных сведений о России и ВС РФ. До этого Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

Чхартишвили* участвовал в мероприятиях, где собирали средства для украинских вооруженных формирований. СК РФ возбудил против него дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.