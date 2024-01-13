На Подмосковье обрушились более чем 30-градусные морозы

В субботу, 13 января, в Подмосковье столбики термометров опускались ниже минус 30 градусов Цельсия. О том, что на столичный регион обрушились сильные морозы, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в 6 часов утра на севере Московской области, в Клину, температура составила минус 32,2 градуса. В столице в то же самое время аналогичный показатель варьировался между минус 19 градусами и минус 27,2 градуса.