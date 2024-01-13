В Петербурге взяли пробы воздуха в районе пожара на складе

Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха в районе крупного пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Северной столицы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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Пробы воздуха, взятые на территории ближайшей жилой застройки, изучат в лаборатории Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии на предмет содержания основных загрязняющих веществ, представляющих опасность для человека. О результатах исследований в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

Пожар возник утром 13 января в распределительном центре маркетплейса Wildberries на Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров складского здания. Номер сложности пожара был повышен до максимального, пятого, уровня. В 10:55 мск пожар был локализован, борьба с огнем продолжается. Сведений о пострадавших не поступало.