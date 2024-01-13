Врачи рассказали о состоянии поэта Льва Рубинштейна

Лев Рубинштейн, известный российский поэт и публицист, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Источник отметил, что поэт «находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое».

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 8 января на улице Образцова в Москве. Водитель, который за последние 12 месяцев 19 раз нарушил ПДД, не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна.