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Врачи рассказали о состоянии поэта Льва Рубинштейна

Лев Рубинштейн, известный российский поэт и публицист, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Врачи рассказали о состоянии поэта Льва Рубинштейна
© РИА Новости

Источник отметил, что поэт «находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое».

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 8 января на улице Образцова в Москве. Водитель, который за последние 12 месяцев 19 раз нарушил ПДД, не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна.

После ДТП поэт был госпитализирован. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое, подключили к аппарату ИВЛ.

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