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Глава СЖР заявил о разделении отечественной журналистики на два лагеря

Сейчас представители СМИ делятся на «работающих на врага» и тех, кто «остался и работает на страну и на победу».

Глава СЖР Соловьев заявил о разделении российской журналистики на два лагеря
© РИА Новости

«В последние два года, понятно, что основное, о чём у нас душа болит у всех, — это специальная военная операция. По сути сейчас в нашей журналистике произошла чёткая дифференциация, чёткое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу», — заявил Владимир Соловьёв в беседе с РИА Новости.

Он дал интервью в преддверии Дня российской печати, который отмечается 13 января.

Также, по словам главы Союза журналистов России, показательным периодом в современной истории отечественной журналистики стали времена COVID-19, когда «эпидобстановка испытывала корреспондентов и редакторов на прочность».

Общество
Владимир Соловьев
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