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Минюст признал Бориса Акунина иноагентом

Минюст России признал писателя Бориса Акунина иностранным агентом.

Минюст признал Бориса Акунина* иноагентом
© РИА Новости

Министерство в пресс-релизе отметило, что Григорий Чхартишвили (настоящее имя писателя) распространял недостоверные сведения о Российской Федерации и её армии, а также собирал деньги в поддержку Вооружённых Сил Украины.

«Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

* признан иноагентом в РФ

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Григорий Чхартишвили
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