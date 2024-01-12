Минюст признал Бориса Акунина иноагентом
Минюст России признал писателя Бориса Акунина иностранным агентом.
Министерство в пресс-релизе отметило, что Григорий Чхартишвили (настоящее имя писателя) распространял недостоверные сведения о Российской Федерации и её армии, а также собирал деньги в поддержку Вооружённых Сил Украины.
«Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.
* признан иноагентом в РФ