Володин высказался об ответственности для случайных гостей голой вечеринки

Генпрокуратуре следовало бы жестче реагировать на посетителей скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, которые заявили, что оказались на вечеринке случайно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Lenta.ru

«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество не согласно с тем, что начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать», — отметил он. RT на русском