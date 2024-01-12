Володин высказался об ответственности для случайных гостей голой вечеринки

Генпрокуратуре следовало бы жестче реагировать на посетителей скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, которые заявили, что оказались на вечеринке случайно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Lenta.ru
«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество не согласно с тем, что начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать», — отметил он. RT на русском
Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров ранее опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Как заявил артист, «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь». Ura.Ru