«Муж выгнал из дома»: история родившей в самолете пассажирки «Уральских авиалиний»
Пассажирка рейса «Уральских авиалиний» Санавбар, родившая дочь в самолете, отправилась из Подмосковья на родину в Таджикистан после того, как ее выгнал из дома муж. Об этом рассказал портал E1.ru со ссылкой на мать женщины.
32-летняя Санавбар родила дочь во время полета в ночь на 10 января. Схватки у нее начались после того, как самолет поднялся в воздух. Роды принимали стюардесса «Уральских авиалиний» и одна из пассажирок, оказавшаяся медсестрой.
После приземления Санавбар и ее дочь высадили из самолета первыми и доставили в городскую больницу Душанбе.
Мать женщины рассказала, что муж Санавбар, гражданин России, выгнал Санавбар из дома после ссоры.
«В ту ночь он ее выгнал и не хотел признавать ни старшую дочку, которой уже годик, ни вот эту, вторую. Она полетела рожать домой», — заявила мать Санавбар.
По словам женщины, ее дочь перенервничала, поэтому роды начались на две недели раньше. Однако все показатели ребенка в норме: рост — 46 сантиметров, вес — 3650 граммов.
Пока Санавбар рожала, ее старшую дочь, летевшую вместе с мамой, отвлекали пассажиры. Также они собрали для новорожденной девочки около 80 тысяч рублей, на которые семья Санавбар купила кроватку, игрушки и одежду.