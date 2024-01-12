«Муж выгнал из дома»: история родившей в самолете пассажирки «Уральских авиалиний»

Пассажирка рейса «Уральских авиалиний» Санавбар, родившая дочь в самолете, отправилась из Подмосковья на родину в Таджикистан после того, как ее выгнал из дома муж. Об этом рассказал портал E1.ru со ссылкой на мать женщины.

© "Уральские Авиалинии"

32-летняя Санавбар родила дочь во время полета в ночь на 10 января. Схватки у нее начались после того, как самолет поднялся в воздух. Роды принимали стюардесса «Уральских авиалиний» и одна из пассажирок, оказавшаяся медсестрой.

После приземления Санавбар и ее дочь высадили из самолета первыми и доставили в городскую больницу Душанбе.

Мать женщины рассказала, что муж Санавбар, гражданин России, выгнал Санавбар из дома после ссоры.

«В ту ночь он ее выгнал и не хотел признавать ни старшую дочку, которой уже годик, ни вот эту, вторую. Она полетела рожать домой», — заявила мать Санавбар.

По словам женщины, ее дочь перенервничала, поэтому роды начались на две недели раньше. Однако все показатели ребенка в норме: рост — 46 сантиметров, вес — 3650 граммов.