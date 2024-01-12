Ивлев проиграл суд из-за парада с гигантской репой

С компании Константина Ивлева, российского шеф-повара, телеведущего и автора кулинарных книг, взыскали 664 000 рублей.

Как уточнено SHOT, финансовые проблемы у "отца новой русской кухни" возникли из-за гастрошоу с гигантским рулетом и парада еды, в котором участвовали, например, огромные самоходные блин, репа и тыква.

По информации ресурса, организаторы гастрономического фестиваля "Да, шеф" в Екатеринбурге через суд доказали, что повар не доплатил им за услуги.

Изданию стало известно, что компания Ивлева заключила весной прошлого года договор на организацию фестиваля с местной фирмой. Шоу проводилось в июле в Екатеринбурге. В рамках заключенного договора истец привлек, в частности, завод, производящий майонез - для установления рекорда для книги Гиннесса. В итоге из предоставленного продукта был сооружен рулет-чемпион весом 41 кг. Плюс организаторы предоставили для шоу четыре ростовые куклы для парада еды - огромных тако (мексиканская лепешка), тыкву, репу и блин. А также оформили площадку декором - "леденцами, конфетами и т.д., наняли барабанщиц", тому подобное.

При этом, утверждает истец, компания Ивлева "неполностью расплатилась, заявив, что работы были проведены некачественно". Тогда как Арбитражный суд Москвы посчитал иначе, иск удовлетворив в полном объеме, выяснил Telegram-канал.

У Ивлева есть пятнадцать дней, чтобы обжаловать решение суда.

Константину Ивлеву 49 лет, родился в Москве. Был ведущим программ "Неделя еды", "Спросите повара" и "Новогодняя неделя еды", шоу "Съешьте это немедленно!", "Вкус по карману", "Моя-твоя еда", "На ножах", "Адский шеф", "Битва шефов" и "Молодые ножи".