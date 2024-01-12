Стало известно, что оставил наследникам Юрий Соломин

Скончавшийся 11 января худрук Малого театра Юрий Соломин оставил наследникам две квартиры в центре Москвы, а также дачу в подмосковном «театральном» поселке, сообщает LIFE.ru. По информации издания, единственной прямой наследницей режиссера является его 58-летняя дочь Дарья.

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Как пишет издание, квартира Соломина в Спиридоньевском переулке в районе Патриарших прудов имеет площадь 80 кв м. Стоимость этой недвижимости, по некоторым оценкам, может достигать 145 млн рублей. Еще одна квартира актера расположена в Старом Толмачевском переулке в Замоскворечье, ее площадь 116 кв м, а рыночная цена может составлять около 70 млн рублей.

Кроме того, как сообщает издание, у семьи Соломиных имелась дача в подмосковном поселке Валентиновке, где с 1940-х годов создавались дачно-строительные кооперативы МХАТа и Малого театра. Деревянный двухэтажный дом площадью 100 кв м располагается на участке в 23 сотки.

У Дарьи Соломиной есть единственная дочь Александра, напоминает издание. Сейчас ей 33 года, она замужем и имеет двоих детей. Ранее она служила в Малом театре под руководством своего деда, но впоследствии сосредоточилась на работе с детьми и преподавательской деятельности.