В РПЦ назвали «рабскими» суеверия о високосном годе

«Православные люди должны чувствовать себя свободными и реализовывать себя, делать добрые дела, честно трудиться, не взирая ни на какие приметы, поверья, негативные ожидания от того, является год високосным или обычным — всё это домыслы и выдумки, которые придумали для того, чтобы человек чувствовал себя несвободным. Но христианство — это религия, которая свидетельствует прежде всего о свободе человека, его способности самому определять свою жизнь, разумеется, вознося молитвы к богу, и ожидая от него благодатной помощи. Если нашей жизнью начинают управлять всевозможные суеверия, то она из свободной жизни превращается в рабскую».