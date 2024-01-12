К портрету Юрия Соломина в фойе Малого театра несут цветы

Накануне советский и российский актер театра и кино, педагог и ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев признал, что Малому театру и всему сообществу без Соломина будет плохо. Его уход из жизни он назвал обнажением культуры .

Юрий Мефодьевич умер накануне после долгой и тяжелой болезни. В ноябре прошлого года он потерял сознание на улице и был госпитализирован с инсультом. Выписали Соломина незадолго до смерти. С родными он успел побыть чуть больше суток. Похоронят актера на Троекуровском кладбище рядом с женой Ольгой.