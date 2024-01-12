В расписании полетов из Шереметьево появились рейсы в Краснодар

В сезонном расписании полетов Шереметьево опубликовали даты и время вылета рейсов в Международный аэропорт Краснодара. Они начинаются с 16 февраля и расписаны на каждый день до конца марта 2024 года.

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Рейс DP 6931 из Москвы в Краснодар планирует выполнять авиакомпания "Победа". Какие самолеты будут его обслуживать и как будут организованы обратные рейсы, пока неизвестно. В сезонном расписании аэропорта Краснодар никаких изменений пока нет – оно не заполнено.

Воздушная гавань столицы Кубани закрыта с 24 февраля 2022 года, наряду с некоторыми другими аэропортами южной и западной частей России. 15 декабря в Краснодаре приземлился тестовый рейс из Минеральных Вод, после которого планировалось принять решение о возобновлении работы. О принятом решении отдельно не сообщалось, хотя тестовый полет прошел успешно.