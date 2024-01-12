Треть россиян хотя бы раз брали больничный в 2023 году

В ходе нового исследования выяснилось, что больничный в прошлом году оформили около трети россиян (31%).

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Из них большинство (60%) респондентов открывали больничный всего один раз в течение года, 34% делали это два-три раза, 6% опрошенных — четыре раза и более, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Чаще всего россияне брали больничный при сильных недомоганиях (высокая температура, травма и т.д.) — 91%. Ещё 3% опрошенных брали больничный при малейших симптомах заболевания.

Ещё 7% брали отпуск по уходу за ребёнком, а 6% на больничном проходили различные медицинские процедуры.