Ефремов стал обладателем двух квартир в Москве

Telegram-канал SHOT сообщает, что осужденный актер Михаил Ефремов получил в наследство две квартиры в Москве от дяди-концертмейстера. По информации канала, общая стоимость недвижимости оценивается в 80 млн рублей. News.ru

Одна из полученных им квартир находится на Тверской улице. Ее стоимость – около 50 млн рублей. Еще одно жилище расположено на Олимпийском проспекте. «Трешка», которую знаменитый актер обещал отдать семье, 19 лет ухаживавшей за его дядей, стоит около 30 млн. ФедералПресс