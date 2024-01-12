Ефремов стал обладателем двух квартир в Москве

Telegram-канал SHOT сообщает, что осужденный актер Михаил Ефремов получил в наследство две квартиры в Москве от дяди-концертмейстера. По информации канала, общая стоимость недвижимости оценивается в 80 млн рублей. News.ru
Одна из полученных им квартир находится на Тверской улице. Ее стоимость – около 50 млн рублей. Еще одно жилище расположено на Олимпийском проспекте. «Трешка», которую знаменитый актер обещал отдать семье, 19 лет ухаживавшей за его дядей, стоит около 30 млн. ФедералПресс
Актер также погасил долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 195 546 рублей. Газета.Ru