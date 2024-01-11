Россиянин повис на газовой трубе многоэтажки и разбил окно

В Орле мужчина забрался на газовую трубу многоэтажки, повис на ней и выбил окно. Инцидент засняли на видео прохожие. Позже его разместил паблик «Город Орел! Орловчане ВКонтакте» во «ВКонтакте».

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Инцидент произошел 10 января в доме 34 по улице Бурова. На кадрах мужчина висит на газовой трубе на уровне первого этажа, раскачивается и ударяет ногами в окно, после чего то разлетается на куски.