Драпеко назвала Соломина яркой частью культурного наследия России

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, о чьей смерти стало известно 11 января, был яркой страницей в культуре России. Таким мнением с NEWS.ru поделилась первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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Соломин скончался на 89-м году жизни после выписки из больницы, о чем в четверг писала «Парламентская газета». По словам внучки артиста, он умер дома во сне в присутствии дочери.

Драпеко выразила соболезнования родным и близким Соломина. Депутат также подчеркнула, что он был замечательным руководителем, который любил и берег своих артистов.

«Юрий Соломин — ярчайшая страница в российской культуре. Его огромный вклад в театральное дело долгие годы держал марку традиционного российского театра», — сказала собеседница издания.