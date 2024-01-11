Драпеко назвала Соломина яркой частью культурного наследия России
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, о чьей смерти стало известно 11 января, был яркой страницей в культуре России. Таким мнением с NEWS.ru поделилась первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Соломин скончался на 89-м году жизни после выписки из больницы, о чем в четверг писала «Парламентская газета». По словам внучки артиста, он умер дома во сне в присутствии дочери.
Драпеко выразила соболезнования родным и близким Соломина. Депутат также подчеркнула, что он был замечательным руководителем, который любил и берег своих артистов.
«Юрий Соломин — ярчайшая страница в российской культуре. Его огромный вклад в театральное дело долгие годы держал марку традиционного российского театра», — сказала собеседница издания.
С 1961 года Соломин преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина. С 1988 года занимал должность художественного руководителя Малого театра. В том же году он был удостоен звания народного артиста СССР за большие заслуги в развитии советского театрального искусства.