Эксперт оценил идею запретить продажу безалкогольного пива подросткам
Эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский в разговоре с Рамблером прокомментировал новую инициативу российских парламентариев, связанную с ужесточением правил продажи безалкогольного пива.
Комитет Госдумы по охране здоровья ранее разработал законопроект о запрете продажи безалкогольного пива несовершеннолетним. Проект закона был направлен на отзыв в правительство, передавала газета "Известия" со ссылкой на документ. По данным издания, ужесточение коснется напитков на основе пива, крепость которых не превышает 0,5 градуса, такие нормы могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно инициативе, продавцы должны будут спрашивать паспорт при продаже таких напитков, в противном случае они могут понести ответственность.
Я поддерживаю введение данных ограничений, связанных с безалкогольным пивом (я не говорю о безалкогольном вине, потому что на рынке его совсем мало). Авторы инициативы правы в том, что благодаря безалкогольному пиву происходит процесс адаптации организма к алкоголю. Такое пиво – это «ворота» в алкогольный мир для подрастающего поколения, ведь на сегодняшний день данная продукция крепостью менее 0,5 градусов может реализовываться совершенно спокойно. Однако тут стоит отметить, что доля безалкогольного пива незначительна – это всего несколько процентов от общей доли продаж пива и пивных напитков. Поэтому, полагаю, эффект от таких мер не будет очень большим.Максим Черниговский Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка»
Эксперт выразил мнение, что для решения проблемы алкоголизации молодежи необходим комплексный подход.
«Полагаю, что данная инициатива – это все-таки стрельба по воробьям. Дело в том, что такими мерами мы глобально не решим проблему алкоголизации среди нашей молодежи. А проблема эта есть: сейчас Россия занимает одно из первых мест по количеству правонарушений, совершаемых подростками, не достигшими 18-летнего возраста, в состоянии алкогольного опьянения. По моему мнению, соответствующую проблему может решить запуск тех самых социальных лифтов. Речь идет об установлении на территории РФ единой политики в отношении молодежи, аналогичной той, которая была в советское время – это бесплатный спорт, бесплатное образование и далее по списку. Кроме того, необходимо обеспечить достойный уровень доходов для молодежи (и для родителей подростков, если речь идет о людях моложе 18 лет). Также следует дистанцировать нашу молодежь не только от потребления алкоголя, но вообще от визуализации, связанной с алкогольной продукцией. Я уже давно выступаю за специализированную розничную продажу алкогольных напитков, а также табака. Я искренне считаю, что это неправильно, когда в легальной рознице напротив, например, молочных продуктов или кондитерских изделий стоят палеты с водкой, пивом и другой алкогольной продукцией. Здесь надо возвращаться к системе, которая существовала в Советском Союзе. Алкоголь тогда реализовывали либо в специально отведенных для этого залах гастрономов и универсамов, либо в специализированных вино-водочных магазинах, либо через столы заказов. Таким образом советская власть дистанцировала детей от той самой визуализации. Такую же систему нужно вводить и сейчас. Конечно, не все регионы к этому готовы, но все города-миллионники - да», — сказал Черниговский, подчеркнув, что соответствующая розничная реформа должна носить поступательный и многолетний характер.
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