Эксперт оценил идею запретить продажу безалкогольного пива подросткам

«Полагаю, что данная инициатива – это все-таки стрельба по воробьям. Дело в том, что такими мерами мы глобально не решим проблему алкоголизации среди нашей молодежи. А проблема эта есть: сейчас Россия занимает одно из первых мест по количеству правонарушений, совершаемых подростками, не достигшими 18-летнего возраста, в состоянии алкогольного опьянения. По моему мнению, соответствующую проблему может решить запуск тех самых социальных лифтов. Речь идет об установлении на территории РФ единой политики в отношении молодежи, аналогичной той, которая была в советское время – это бесплатный спорт, бесплатное образование и далее по списку. Кроме того, необходимо обеспечить достойный уровень доходов для молодежи (и для родителей подростков, если речь идет о людях моложе 18 лет). Также следует дистанцировать нашу молодежь не только от потребления алкоголя, но вообще от визуализации, связанной с алкогольной продукцией. Я уже давно выступаю за специализированную розничную продажу алкогольных напитков, а также табака. Я искренне считаю, что это неправильно, когда в легальной рознице напротив, например, молочных продуктов или кондитерских изделий стоят палеты с водкой, пивом и другой алкогольной продукцией. Здесь надо возвращаться к системе, которая существовала в Советском Союзе. Алкоголь тогда реализовывали либо в специально отведенных для этого залах гастрономов и универсамов, либо в специализированных вино-водочных магазинах, либо через столы заказов. Таким образом советская власть дистанцировала детей от той самой визуализации. Такую же систему нужно вводить и сейчас. Конечно, не все регионы к этому готовы, но все города-миллионники - да», — сказал Черниговский, подчеркнув, что соответствующая розничная реформа должна носить поступательный и многолетний характер.