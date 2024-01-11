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Пассажиры рейса в Грузию застряли в Москве из-за отсутствия самолета

Пассажиры рейса авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси застряли в аэропорту из-за отсутствия самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Пассажиры рейса в Грузию застряли в Москве из-за отсутствия самолета
© РИА Новости

Уточняется, что путешественники ждут вылета уже семь часов. Самолет должен был отправиться из российской столицы в 4:50 утра 11 января, однако не смог, так как борт еще не прибыл из Грузии.

При этом пассажиры жалуются, что перевозчик не говорит точное время вылета, а его сотрудники избегают общения с клиентами или разговаривают с ними в грубой форме.

«Из всех компенсаций — бутылка воды на регистрации и купон на 400 рублей, какой горячий обед на эти деньги можно купить в Домодедово — неизвестно», — рассказал один из пассажиров.

Ранее в Росавиации рассказали, что задержек и отмен рейсов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский нет.

Общество
Международный аэропорт Внуково
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Росавиация
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