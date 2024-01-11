$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

Двух котят африканского сервала пытались незаконно вывезти из России

Котят дикой африканской кошки пытались вывезти из России без документов, напуганных животных обнаружили таможенники. Об этом сообщила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в Telegram-канале.

10 января в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования поступила информация о попытке незаконного вывоза котят редкой кошки — африканского сервала, этот вид попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

«Вероятно, их хотели продать на «черном рынке», документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали. Какая судьба бы их ждала — предсказать невозможно», — сообщила глава Росприроднадзора.

Котята находились в переноске и были сильно напуганы. Животных временно приютит Парк львов «Земля Прайда», затем котят перевезут в Липецкий зоопарк.

Общество
Видео
Светлана Радионова
Росприроднадзор
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости