Новорожденную дочь вернули криптообменщице Битмаме в СИЗО

Новорожденную дочь 28-летней Валерии Федякиной, наиболее известной как Битмама, вернули матери в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Блогерша родила в спецроддоме 27 декабря 2023 года, но через три дня ее увезли обратно в изолятор, а малыш остался с врачами. Теперь Битмаме предоставили отдельную камеру, оборудованную для безопасной жизни новорожденного.

Федякиной вменяется статья о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она выводила за рубеж наличные деньги, обменивая их на криптовалюту.