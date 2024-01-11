В Крыму продлили штормовое предупреждение

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 12-13 января 2024 года. В связи с прохождением холодного фронтального раздела 12 января в Крыму ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, на ЮБК и в горах - до 25 м/с", - говорится в сообщении.